شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعو لوالدتها: "يارب اشفي امي وعافيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص أسرة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، على التواصل مع الجمهور باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنه جمهورها على حالتها الصحية، والمطالبات بالدعوات لها للتعافي من محنة فيروس كورونا، حيث تعيشها أسرة الفنان الراحل سمير غانم، أيام صعبة خوفا على الحالة الصحية والنفسية للفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ودعت لها بالشفاء والتعافي من أزمتها الصحية الحالية، وقالت: "يا رب اشفي امي وعافيها"، وانهالت فى التعليقات رسائل الدعاء لها بالتعافي من ازمتها الصحية.



ايمى سمير غانم على انستجرام

وفى وقت سابق من اليوم، تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم، والدها الراحل بكلمات مؤثرة؛ نشرتها عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام، لتؤكد افتقادها الشديد له وشعورها بالحزن.

وكتبت إيمي عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع انستجرام: "الوداع الحقيقى هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله.. في جنة الفردوس رحم الله كل عزيز غادر الدنيا وترك خلفه قلوبًا تحترق شوقًا لرؤيته.. رحم الله أرواحًا كان وجودها بالدنيا جميلاً.. رحم الله أشخاصًا أتعبنا رحيلهم.. اللهم ارحم من هم تحت الثري نائمون اللهم اجعل القبور باردة عليهم اللهم اغفر لهم وأكرم نزلهم".

يأتى هذا فيما حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على زيارة قبر والدها الجمعة الماضية فى الأسبوع الثالث بعد وفاته، والتزمت للمرة الثالثة خلال زيارتها قبر والدها بعدم ارتداء الملابس السوداء، نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وبسبب حالتها الصحية الحرجة.