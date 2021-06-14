شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلم "العارف" فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى، عن موعد طرح فيلم "العارف" في السينمات، وكتب فهمى عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم! انا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف 14 -7 في السينمات".

فيلم " العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

و"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى يخوض فهمى، أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليًا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد أوتاكا وتأليف أمير طعيمة وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويراهن عليه خلال مشواره الفنى، ويقدمه بشكل جديد.