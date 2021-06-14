متهم بالشروع في القتل ويلقب نفسه بـ"جبل مصر".. معاذ عيسى طفل "ذا فويس كيدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بصوت لا يعرف الخوف، يثق في موهبته، يعكس مرح وبهجة الطفولة، ويشبه الأغاني الشعبية التي اختار أن يقدم نفسه بها، تعرف عليه الجمهور. بدا في ظهوره الأول يملأ المسرح بثباته لا يهاب الموقف، كما لو كان معتادا على مواجهة المئات، أو أنه يغني وسط أصدقائه لا أمام لجنة مكونة من 3 مطربين كبار في الوطن العربي، هو الطفل معاذ عيسى، الذي ينتظر تحديد مصيره ومستقبله، بعدما انتقلت أخباره من صفحة الفن إلى الحوادث، عقب اتهامه بالشروع في قتل زميله حسن.

معاذ الذي يحلم بأن يكون أحد مشاهير عالم الغناء والطرب، وشارك بالفعل في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" والذي ضم في لجنة تحكيمه: الفنان حماقي، الفنان عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم، بات اليوم حديث الجرائد والمواقع الاليكترونية، كمرتكب لجريمة شروع في قتل حسن البالغ من العمر 15 عامًا، بعدما غرز مفتاح سيارة في رأس صديقه بحلوان، والذي يتلقى العلاج بعد إجراء عملية جراحية خطيرة في الجمجمة، بينما أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، الأحد 13 يونيو بحبس معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونستعرض في التقرير التالي رحلة معاذ خلال اشتراكه في برنامج ذا فويس كيدز..

في مرحلة الصوت وبس، اختار أن يغني "عيلة تايهة يا ولاد الحلال" للفنان أحمد عدوية، ونال بأدائه إعجاب لجنة التحكيم: "مهضوم وعندك كاريزما، نبرة صوتك حلوة وبتحمس" هكذا أثنت عليه نانسي.

وعن نفسه قال معاذ عيسى لحماقي "عندي 13 سنة من القاهرة، اخترت الغناء الشعبي، لأنه كلام بلدي والناس بتفرح بيه"، وقدم له الأخير التحية لأنه اختار الغناء لعدوية، ولأن صوته به إحساس "صوتك عجبني جدا وأتمنى تكون في فريقي"، وفي هذه المرحلة اختار أن ينضم لفريق حماقي.



انتقل معاذ عيسى لمرحلة المواجهة، وبها تشارك مع اثنين من زملائه في البرنامج (عمر عادل ومريم حنفي) ليقدم الثلاثي أغنية "لما راح الصبر" للمطربة الكبيرة شريف فاضل.

لم ينجح معاذ في الاستمرار بالبرنامج، وبعد خروجه ظهر في مقطع فيديو، عبر فيه عن سعادته بتمثيل بلده في لبنان، مضيفا "مش زعلان اني طلعت عادي"، ووجه الشكر لمدرسته التي وجهته لغناء اللون الشعبي.

قالت والدته إن مُدرسته اكتشفت موهبته وهو في عمر السبع سنوات، ووقتها بدأت الأسرة في تنمية موهبته، وأضافت في برنامج "نهارك سعيد" على قناة نايل لايف: "أي حفلة في المدرسة لازم معاذ يبقى موجود فيها".

رغم خروجه من البرنامج، إلا أنه لم يتأثر ولم يقرر الابتعاد عن الغناء، بل يحرص على التواصل مع متابعي صفحته على موقع "فيسبوك"، وبين وقت وآخر يسجل أغاني لنجوم كبار ويطرحها على يوتيوب، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها قيامه بطرح أغنية "حب الرسول" للمطرب الكبير "مداح الرسول" محمد الكحلاوي، وعادة ما يذيل معاذ تعليقه على الأغاني التي ينشرها، أو على صوره بـ"جبل مصر" و"صوت جبل مصر"، و"جيش جبل مصر".

جدير بالذكر أن معاذ عيسى أصاب زميله حسن، بكسر في الجمجمة بعد الاعتداء عليه بمفتاح في رأسه، وبحسب التقرير الطبي، أصيب المجني عليه بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني "مفتاح سيارة"، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس، كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف.

وأمرت النيابة العامة، مساء الاثنين، بإيداع الطفل معاذ عيسى -متسابق برنامج ذا فويس كيدز، أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة.