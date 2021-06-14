مايان السيد تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من أرشيف الذكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد، بعيد ميلاد والدها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشرت مايان صورا من طفولتها مجمعة في إطار واحد، بصحبة والدها، معلقة "عيد ميلاد لأكثر أب يدعم أسرته".

على الجانب الأخر، كانت مايان لفتت الأنظار إليها، منذ أيام بظهورها بحفل زفاف الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، حيث ظهرت مايان بإطلالة أنيقة جاءت كـ "عروسة البحر".

يذكر أن مايان السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأمريكية، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.

وحضرت مايان السيد العديد من الورش التمثيلية للعمل على تنمية موهبتها، خاصة قبل مشاركتها مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "ظل الرئيس."