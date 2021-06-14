نسرين طافش تنشر صورا من على الشاطئ في المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت نسرين، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من أمام أحد شواطئ جزر المالديف، وعلّقت: "استمتع بهذا المنظر الرائع".

ومن جانب آخر؛ شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.