سمية الخشاب عن المبتزين: "ربنا يخلصنا من أشكالكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لمن يحاولون ابتزاز الآخرين، وكذلك لمن يتعرضون لهذا الأمر.

وكتبت سمية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ورسالة لكل مبتز مريض فاكر إنه اللي خلقه مخلقش غيره: "ربنا يخلصنا من أشكالكم".

وأضافت: "والمبتزين دول كتروا أوي خصوصا في الجيل الجديد وللأسف فيه بنات وأولاد كتير بتتعرض للابتزاز وبيفضلوا عايشين في ذل وإهانة فترات طويلة جدا وده بيهلك صحتهم النفسية وبيكسرهم".

وتابعت: "متسمعوش كلام أي مبتز مريض وأوعوا تنفذوا أي حاجة من اللي بيطلبها عشان لو نفذتوا مرة هيعجبه الموضوع وهيكمل في الابتزاز وفي اقرب وقت seek support من أقرب الناس ليكوا أو من الجهات المختصة".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.