شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رغبة توم كروز فى الانتهاء من تصوير Mission: Impossible 7 سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ذا صن عن رغبة النجم العالمي توم كروز فى الانتهاء من تصوير مشاهده بسرعة شديدة من الجزء السابع من سلسلة أفلامه Mission: Impossible ، حيث أكد التقرير أن السبب الرئيسى فى ذلك يتمثل فى أن فيلمه الجديد Top gun سيعرض فى نوفمبر من العام الجارى، وبالتالى يرغب فى عرض برومو فيلم Mission: Impossible 7، بمجرد عرض Top gun بدور العرض.

وهو الأمر الذى لن يحصل بأى حال مع الأحوال مع عدم انتهائه من تصوير Mission: Impossible 7، الأمر الذى يجعله يشعر هو وكل فريق العمل برغبة ملحة فى الانتهاء من تصوير مشاهده خلال الشهر الجاري أو أول أسبوع من الشهر القادم على أقصى تقدير.

موقع ذا صن بدوره أكد عدم استحالة الأمر خاصة أنه لم يعد هناك مشاهد صعبة بصدد تصويرها باستثناء مشهد وحيد ممثلاً في تصوير عربة قطار تنحدر من على قمة جبل.



توم كروز

ويأتى ذلك بمثابة خبر سعيد لعشاق توم كروز خاصة أن الفيلم تعرض لأزمات عديدة منذ بدء تصويرها أبرزها تأجيله بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تسريب أزمات عديدة مثل تعنيف توم كروز للعاملين بالفيلم بسبب عدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أثناء التصوير ما يعرض العمل للتوقف.