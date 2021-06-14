شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أساليب الدعاية للسينما.. نجوم العارف يروجون لفيلمهم على طريقتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى، خلال الساعات الماضية، تعرض الصفحة الرسمية الخاصة به على "فيس بوك" للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها.

وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغير الصورة و كتابة جملة: "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، ويعد ذلك أحدث أساليب الدعاية لفيلم "العارف" وروج أبطال العمل لفيلمهم على طريقتهم الخاصة وإضافة الإثارة والتشويق لجمهورهم.



أحمد عز



أحمد فهمى



محمود حميدة



مصطفى خاطر

فيلم " العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

و"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى يخوض فهمى، أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليًا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد أوتاكا وتأليف أمير طعيمة وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويراهن عليه خلال مشواره الفنى، ويقدمه بشكل جديد.