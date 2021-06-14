ليلى علوي عن أجور النجوم: بيموتوا فقراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت النجمة ليلى علوي قائمة أكثر السماء بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن نظرة المجتمع لأجور نجوم الفن، وأكدت أن رغم الأجور المرتفعة، رحل عظماء الفن العربي فقراء ولم يتركوا إرثا لذويهم، لعدة أسباب منها تكاليف الحياة المرتفعة وعدم وجود تأمين صحي.

الحوار تم تداوله بعدما أعادت شبكة قنوات ‏‎ART TV نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وظهرت فيه ليلى علوي برفقة الإعلامية بوسي شلبي يتناولون وجبة الفطور في مدينة كان الفرنسية، ويعود تاريخه إلى العام الأول لزواج ليلى الأخير من رجل الأعمال الراحل منصور الجمال.

وأكدت ليلى في الحوار أن النجم لا يطلب أجرا معينا لأن سعره يتحدد عبر شركات التوزيع، وقالت إنها مطلوبة لبطولة الأعمال الفنية ولهذا تتأنى في اختيار أعمالها، ونفت وقتها أن يتأثر مشوارها الفني بسبب التزاماتها العائلية، ولكنها استبعدت التواجد في عمل مسرحي، أو المشاركة سنويا في مسلسل تلفزيوني بسبب احتياجهما لوقت طويل، وقالت إنها ستركز على السينما مع وضع جدول للتصوير يسمح لها بالوفاء بواجباتها كزوجة.

وانتقدت ليلى نظرة الجمهور لأجور النجوم، وأضافت: فيه ناس بتقول الناس بتاخد فلوس كتير، ميعرفوش أننا بندفع 20% ضريبة، وعندنا مصاريف وعندنا دعاية ومسؤوليات، ممكن الواحد يقعد سنتين أو 3 مش من غير شغل، معندناش معاش، ولا تأمين صحى، الفنان معندهوش حد يضمن له بكره.

واستعادت ليلى علوى ذكريات النهايات الحزينة لنجوم الفن المصري والعربي وبعدم مات دون أن يترك ثمن مصاريف جنازته، وقالت: نجوم الفن الكبار وعظماء التمثيل العربي اللى حبينا السينما منهم، خلال الـ100 سنة اللى فاتوا ماتوا من غير ما يسيبوا حاجة ليهم ولا لأولادهم.

تابعت : مفيش ممثل ناشىء أو نجم كبير بيحدد سعره، اللى بيحدد سعره هو التوزيع، أنا بتمنى كل موظف فى مصر يأخذ المرتب اللى يستحقه، كل واحد يعمل فى أى مجال يحصل على العائد اللى بيستحقه، لكن البعض يستخدم الماديات لتشويه الشخصيات.