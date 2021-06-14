سائق فرينش مونتانا ضحية سطو مسلح.. خسائر بـ340 ألف دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع شاب يبلغ من العمر 18 عاماً كان يقود سيارة فرينش مونتانا ضحية سطو مسلح لأغراض مغني الراب صباح يوم الأحد في مانهاتن بنيويورك، حيث قدّرت الخسائر بـ340 ألف دولار.

وتعرّض السائق للسرقة تحت تهديد السلاح، وسلبت منه ساعة ريتشارد ميل بقيمة 300 ألف دولار وسلسلة ذهبية مرصّعة بالألماس قيمتها 40 ألف دولار أثناء وقوفه خارج الفندق الذي كان يقيم فيه مغني الراب، بحسب ما أفادت المصادر لموقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وفي تفاصيل الحادث، اقترب من السائق لصان يرتديان أقنعة سوداء وأصرا على أن يعطيهما الأشياء الثمينة. وحين رفض الأخير، أقدم أحد اللصان على إطلاق رصاصة تحذيرية على الأرض، فاستجاب السائق لطلبهما وفرّا سيراً على الأقدام.