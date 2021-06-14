بعد بين أفليك وجنيفر لوبيز.. أنجيلينا جولي تجتمع بزوجها السابق بعد ثلاثة عقود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت أنجيلينا جولي (46 عاماً) وزوجها البريطاني السابق جوني لي ميلر (48 عاماً) فضول معجبيها بعد أن شوهدت تذخل إلى المبنى الذي يسكن فيه.

وتزوجت الممثلة من جوني بين عامي 1996 ووقعا على وثيقة زواجهما بنقطة من دمهما في ذلك الوقت ولكنهما انفصلا بعد 18 شهراً فقط بينما لم يتم إنهاء معاملات طلاقهما حتى عام 1999.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء علاقتهما الزوجية بشكل قانوني، يبدو أن الثنائي لا يزال مقرّباً بعد مشاهدتهما معاً في مدينة نيويورك في نهاية الأسبوع، بحسب ما أفاد موقع “الميرور” البريطاني.

والحنين إلى الماضي بات رائجاً في هوليوود كما أثبت بن أفليك وجينيفر لوبيز، فإن العلاقات التي تم النظر فيها منذ فترة طويلة يمكن اعتبارها رائجة حيث تكثر الإشاعات المتداولة من احتمال عودتهما لبعضهما من جديد.

وشوهدت أنجيلينا تصل إلى المبنى الذي يسكن فيه زوجها البريطاني السابق ليلة الجمعة وهي تحمل فقط حقيبتها وزجاجة نبيذ فاخرة.

وتزوج جوني بعدها من الممثلة ميشيل هيكس في عام 2008 وانفصلا بعد 10 أعوام، بينما اشتهرت أنجي بالزواج من قلب هوليوود براد بيت.