شقيقة أصالة تؤكد هجومها عليها: قريباً مفاجآت صادمة عنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت الفنانة السوريّة ريم نصري في تصريحات صحفية صحة التصريحات المتداولة على لسانها، إثر حضور شقيقتها المطربة أصالة زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، وعدم وقوفها إلى جانب ريم في زفافها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بداعي جائحة كورونا.

وجاءت التصريحات عبر حساب باسم ريم نصري على تطبيق “انستغرام” غير الحساب الرسمي، إلّا أنّ الأخيرة أوضحت لـ”النهار العربي” أنّ الحساب تابع لها، مشيرةً إلى أنّه حساب شخصي حيث تتحدث عن أمورها الخاصة، بينما الرسمي تستخدمه في الشق الفني حصراً.

وكتبت ريم على حسابها في “إنستغرام” في تعليقها على صورة فحص DNA: “زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلدو ومن دمو وبيغيرو حسب مصالحو وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك”.

وأضافت في منشور آخر تعليقاً على صورة فرعون مصري: “وإني لأومن أن لكل زمن موسى كما كان لكل فرعون في كل زمن لن أفقد إيماني ولن أفقد أملي بالله حتى أموت بأخذ الحق أو أتركه لمن بعدي وحتماً ستظهر شمس الحق حق موسى”.

وكشفت ريم نصري تصريحاتها أنّ الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت صادمة من العيار الثقيل حول حياتها الشخصية بما فيها علاقتها بأصالة، مشدّدة على أنّ هذه الخطوة سيسبقها قسم بجميع الأديان السماوية بصدق كل ما ستكشفه وتقوله. وأضافت: “أقوم بذلك من أجل أن تستفيد الأجيال المقبلة من الحقيقة كاملة”.