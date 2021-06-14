عقب صرخة الاستغاثة.. هاني شاكر يناقش أزمة الموسيقيين مع مساعد وزير السياحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أطلق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، صرخة استغاثة منذ أسابيع، لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا، التقى خلال الساعات الماضية بمساعد وزير السياحة المصري لبحث هذه القضية.

وكثف جهوده بعدما طالت مدة التوقف، حيث يؤكد أن بطالة الموسيقيين غير محتملة، وأن النقابة ساهمت في دعم أعضائها في السابق.

والتقى شاكر أمس عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر أمين عام الغرفة، وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما حضر من الوفد المرافق لنقيب الموسيقيين من أعضاء مجلس إدارة النقابة المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي، عضو المجلس، وتوافقت وجهات النظر في عدة نقاط بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتم الاتفاق أيضاً على ضرورة التكاتف معاً ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة كورونا لإنهاء هذا التوقف كلياً مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء سيجني ثماره، كما كشف الوفد المرافق أن جميع المجهودات والوعود الحاصلة تنبئ بالبشرى السارة لحل أزمة الموسيقيين في وقت قريب.