إيمي سمير غانم تنعى والدها برسالة مؤثرة.. وتكشف عن أمنيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مجموعة من الصور النادرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، عبرت من خلالها عن حزنها الشديد لفراقه، وأمنيتها أن تناديه باسمه مرة أخرى.

ووجهت إيمي رسالة حزينة ومؤثرة لوالدها عبر صفحتها على “إنستغرام”، قالت فيها: “اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير”.

وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، معبرين عن حزنهم لفراق أشهر فنانين الكوميديا في مصر والوطن العربي، مطالبين ابنتيه إيمي ودنيا بالصبر والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتحرص إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الفنان الراحل باستمرار، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، حيث قامت بنشر صورة عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، لقبر الفنان سمير غانم، والذي ظهرت فيه أغصان النخيل، ومدوّن عليه آيات قرآنية على لوحات رخامية.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى خللاً بوظائف الكلى، نُقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت، مؤخراً، صورةً مُؤثِّرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، داخل المستشفى الذي تُعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.