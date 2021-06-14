والدة باريس هيلتون تكشف عن خطط حفل زفاف ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطط الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية، باريس هيلتون، لأكبر حفل في حياتها؛ هو حفل زفافها إلى رجل الأعمال كارتر ريوم.

وكشفت والدة هيلتون، النجمة الأميركية كاثي هيلتون (62 عاماً)، في حديثها مع مجلة “بيبول” الأميركية، أنها ستساعد ابنتها في التخطيط لحفل زفافها، والذي وصفته بأنه سيكون حفلاً “جميلاً وكلاسيكياً”.

وأكدت كاثي أنها ستقوم بإدارة كل شيء يخص حفل الزفاف، كما أشارت إلى أن باريس ليست الشخص الذي يعتقده الناس فهي بسيطة وناعمة، وأنها ستكون سعيدة بالدببة البيضاء، وحيدات القرن المعلقة من السقف.

وسيتمكن المعجبون من مشاهدة كل خطوة برحلة باريس في زفافها بالسلسلة الوثائقية القادمة “Paris In Love”.

وقد أعلنت باريس، في 17 فبراير الماضي، خطبتها إلى رجل الأعمال كاتر ريوم، وذلك بعد عام من ارتباط، حيث كان الثنائي يحتفلان بعيد الحب في جزيرة خاصة.

وانتقلت باريس إلى حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، وكشفت عن الخبر السعيد بصورة رومانسية برفقة ريوم، وأرفقتها بتعليق: “أنا متحمسة لهذا الفصل في حياتي، ولدي شريك داعم لي فعلاقتنا علاقة متساوية، ونجعل من بعضنا أشخاصاً أفضل، فهو يستحق الانتظار”.

وظهر الثنائي المحبوب على الشاطئ عند غروب الشمس مع وجود سحب خفيفة في الخلفية. وأكدت مجلة “فوغ” خطبة الحبيبين.

وبعد ذلك، كشفت نجمة تلفزيون الواقع السابقة عن تفاصيل قصة خاتم خطبتها، والقصة الرومانسية وراء اختيار خطيبها كارتر ريوم هذا الخاتم الماسي الضخم.

وأكدت باريس أن فكرة الخاتم مستوحاة من مقهى “La Palette” في باريس، وقالت وهي تومض بخاتمها الماسي: “له قصة حب جميلة”. وتابعت باريس: “أنا مهووسة به.. فهو عبارة عن 15 ماسة تدور حوله، وبداخلها علامة P مع ياقوت.. وكان حرف P إشارة إلى اسم هذا المقهى”.