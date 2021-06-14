شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أسبوع الأفلام فى معهد جوته فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة ما بين 25 يونيو الجاري و2 يوليو 2021، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

يقدم الأسبوع باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج.

تتنوع الأفلام ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي او العام الماضي.

يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة أونلاين خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمين في مصر.

يشمل أسبوع الأفلام يومًا كاملًا تم تخصيصه لعرض أفلام ألمانية كلاسيكية تم ترميمها ورقمنتها حتى يتمكن الجمهور من مشاهدتها.

كما سيتيح أسبوع الأفلام فرصة مناقشة رقمية الأفلام مع بعض من صُنّاع الأفلام بعد عرض أفلامهم.