شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يرفع شعار العمر مجرد رقم ويواصل تدريبات الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، مواصلة تدريباته المستمرة بالرغم من اقترابه على سن الستين عامًا، حيث إنه يعد من اشهر نجوم الحركة والأكشن في هوليوود، ودائمًا ما يشارك متابعيه وجمهوره بتفاصيل تدريباته اليومية التي يعيشها داخل صالات الجيم.

وفى صورة جديدة بعيدة عن عالم كمال الاجسام، الذى اشتهر به في مشواره الرياضة، شارك النجم العالمي متابعيه وجمهوره، بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس رياضة الكاراتيه ليعلن عن أن العمر مجرد رقم.

وسرعان ما استقبلت الصورة التي نشرها أسطورة كمال الأجسام، عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه حيث حصدت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشرها.

وكان قد ظهر فان دام في صورة نشرها مؤخرًا، وهو في كامله لياقته البدنية التي اعتاد الظهور عليها وفي جسد متكامل العضلات، ليعلن أن فترة العزل الصحي المنزلي الأخيرة ساعدته بشكل كبير في إعداد فورمه جديدة له.