فن ومشاهير

فان دام يرفع شعار العمر مجرد رقم ويواصل تدريبات الكاراتيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يرفع شعار العمر مجرد رقم ويواصل تدريبات الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، مواصلة تدريباته المستمرة بالرغم من اقترابه على سن الستين عامًا، حيث إنه يعد من اشهر نجوم الحركة والأكشن في هوليوود، ودائمًا ما يشارك متابعيه وجمهوره بتفاصيل تدريباته اليومية التي يعيشها داخل صالات الجيم.

وفى صورة جديدة بعيدة عن عالم كمال الاجسام، الذى اشتهر به في مشواره ، شارك النجم العالمي متابعيه وجمهوره، بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس الكاراتيه ليعلن عن أن العمر مجرد رقم.

وسرعان ما استقبلت الصورة التي نشرها أسطورة كمال الأجسام، عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه حيث حصدت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشرها.

وكان قد ظهر فان دام في صورة نشرها مؤخرًا، وهو في كامله لياقته البدنية التي اعتاد الظهور عليها وفي جسد متكامل العضلات، ليعلن أن فترة العزل الصحي المنزلي الأخيرة ساعدته بشكل كبير في إعداد فورمه جديدة له.

 


فان دام

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا