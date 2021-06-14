شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الموسم الثاني لـ The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل The Morning Show، للنجمة العالمية جينيفر أنيستون، عن توقيت عرض الموسم الثاني من المسلسل والمقرر له فى سبتمبر المقبل عبر منصة Apple TV Plus.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثاني من مسلسل The Morning Show، سيعود بالتحديد يوم 17 سبتمبر المقبل، بعد تغير بسيط في مذيعة الأخبار الصباحية الرئيسية.

وكانت أنيستون عادت مؤخرًا لتصوير كواليس مسلسل The Morning Show، حيث نشرت مؤخرًا صورة لها ارتدت فيها ماسك لحماية نفسها، وفقًا لما نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، والذى أكد أن أنيستون تعيش حاليًا أفضل فتراتها، حيث تمتلك رغبة كبيرة فى التركيز على العمل بصورة كبيرة.

وتأتى تلك الصورة بعدما حيرت أنيستون متابعيها مؤخرًا، وذلك بعدما ظهرت فى صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بصحبة كلبها، دون ظهور وجهها بالكامل، إلا أن المحير في الصورة كان رجل نائم على الأرض خلف جينيفر أنيستون، والتى جاءت فى كواليس مسلسل The Morning Show وفقاً لموقع الديلى ميل، والتى تقوم ببطولته.