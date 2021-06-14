شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم هانى سرحان احتفالاً بنجاح مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” المؤلف والسيناريست هانى سرحان، بعد نجاح مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض طوال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، وكان في استقبال المؤلف هانى سرحان الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأهدى له الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، درع المؤسسة تقديرًا للنجاح الذى حققه بمسلسل "الاختيار 2".

وتحدث الكاتب هانى سرحان خلال ندوة تكريمه بالمؤسسة والتي حضرها الزملاء بقسم الفن، عن كواليس عمل مسلسل "الاختيار 2" وتحضيراته لكتابة العمل منذ البداية، والمصادر التي اعتمد عليها في كتابة هذا العمل التاريخى، وكشف أيضا أصعب المشاهد التي واجهته في كتابتها، والتوليفة الوطنية والخطوط الإنسانية والرومانسية التى تضمنتها أحداث العمل.

وتطرق المؤلف هانى سرحان للحديث عن بدايته في كتابة السيناريو، وكواليس أول عمل له وهو "الأب الروحى"، حتى وقتنا الحالي، كما تحدث عن بعض أسرار الحياة الخاصة والشخصية التي لا يعلمها الكثير، ومن هم الأشخاص الذى تأثر بهم خلال رحلته في عالم الكتابة، كما كشف خلال الندوة عن أعماله الجديدة التي يقوم بالتحضير لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" عرض على قناة ON طوال شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.







