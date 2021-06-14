شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أغنية مو صلاح freek يطلق "mia mia" بالإنجليزية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فنان الراب مصطفى إسماعيل الشهير باسم "freek" بعنوان "mia mia"، وتتميز الأغنية بطابعها الشرقي القوي والمصحوب بموسيقى وكلمات تجمع بين اللغتين الإنجليزية والعربية.

تروي الأغنية قصة فريك ، حيث تتطرق الأغنية إلى تقلبات مسيرته المهنية ونشأته التي ساهمت في تكوين هويته وشخصيته اليوم".

وعلى جانب آخر يواصل فريك العمل علي ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان 150،

فريك هو مغني راب ومخرج ومنتج إماراتي من أصول صومالية يقيم في دبي، يعرف بعراب موسيقى الدريل العربية، ويعتبر من رواد هذا الفن في المنطقة، و هو مغني الراب الأكثر شهرة على الساحة الإماراتية، وقد اكتسب فنه شهرة وصلت إلى بريطانيا، لا سيما بفضل أغنيته "مو صلاح"، التي غناها للاعب فريق ليفربول محمد صلاح.

ويعد فريك من أبرز أسماء مشهد الموسيقى المتنامي في منطقة الخليج، حيث لاقت أعماله إقبالاً كبيراً حول العالم، ومن أبرزها "ولا كلمة" و"أصلاً عادي" و"شوية" و"مش فاضي".