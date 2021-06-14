شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني وهيفاء وهبى يطرحان كليب "لو كنت" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من النجم أكرم حسني والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي كليبا غنائيا جديدًا، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان "لوكنت" وهى من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن انسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح افكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وعلق أكرم حسني قائلاً: "بداية جديدة لمفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله". وأضاف أكرم أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة و ذكية ولها شعبية وجمهور كبير في مصر ولبنان والوطن العربي والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المستويين الفني والانساني أيضاً.

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق أمس هاشتاج لو_كنت مع صورة جديدة وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

وكانت آخر أعمال أكرم حسني أغنية مسلسل لؤلؤ "إن جيت للحق" بالتعاون مى عمر، ومن تلحين مصطفي العسال وتأليف أكرم حسني.