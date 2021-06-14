شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" أولى تجارب المغنية لارا إسكندر فى عالم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض المغنية لارا إسكندر أولى تجاربها في عالم التمثيل، حيث تشارك في فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وإخراج مروان حامد، وتجسد "لارا"، أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى انتهى مخرجه من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وقالت لارا فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بالمشاركة فى الفيلم، موضحة أنها تراه مختلف وسيحقق نجاحا كبيرا أثناء طرحه فى السينمات.



لارا سكندر

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.



الفنانة لارا اسكندر

لارا اسكندر عرفها الجمهور من خلال برامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمى 2008، وهى تنتمى لعائلة ثرية، ووالدها رجل أعمال مصرى من اصول إيطالية .