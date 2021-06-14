سر غياب علا غانم عن مصر 4 سنوات.. هل اعتزلت التمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة علا غانم، سبب غيابها عن مصر الأربع سنوات الماضية واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تفاجئ الجمهور بعودتها.

وقالت علا، في تصريحات لـ"العربية"، إنها جاءت إلى مصر في زيارة ستنتهي بعد أسبوع، وبعدها ستعود مرة أخرى إلى أمريكا.

وحول عودتها للمجال الفني، أكدت أنها مازالت في إجازة حيث تستمتع بوقتها مع بناتها، بعدما شعرت أنها أضاعت الكثير من السنوات في التصوير والتمثيل، لذلك كان عليها أن تأخذ وقفة مع نفسها، خاصة بعدما شعرت أن بناتها يكبرن في العمر دون أن تجلس وتعيش معهن، لذلك قررت أن تستغل الوقت من أجل العيش بصحبتهن.

ولفتت إلى أنها في إجازة منذ 4 سنوات وليس اعتزالا، حيث ترغب في معرفة ردة فعل الجمهور على ابتعادها، وهل سيشعرون بالاشتياق إليها أم لا، مؤكدة أنها فوجئت برد فعل الجمهور، الذين عبروا عن اشتياقهم الشديد لها، مشيرة إلى أنها زوجت ابنتها الأولى وصار لديها حفيد.

وظهرت "علا" اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتوجه خلاله الشكر له على مجهوده، وبينما كريم يصفف شعرها، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

يشار إلى أن بين آخر أعمال علا غانم فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي وأحمد كرارة وأحمد بدير، ومسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال وهنا شيحة عام 2017.