السقا يسخر من أحمد فهمي بعد إعلان هنا الزاهد قرصنة حسابه على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سخر الفنان أحمد السقا من الفنان أحمد فهمي، عقب إعلان زوجة الأخير الفنانة هنا الزاهد قرصنة حسابه على "فيسبوك".

وكتب السقا "أمال عملي فيها شبح وأنا بابا يالا، وفي الاخر اتروقت"، وجاء ذلك تعليقا على ما نُشر على صفحة فهمي "أنا مش بعيد الدور على مين" مصحوبًا بصورة كُتب عليها "Hacked".

كانت هنا الزاهد، أعلنت عن تعرض الصفحة الرسمية لزوجها الفنان أحمد فهمي، للاختراق من قِبل قراصنة.

وكتبت هنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هتنزل".

وبعدما كتبت هنا ذلك، تم تغيير صورة صفحتها واستبدالها بأخرى، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، وولاء الشريف وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

بينما آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن، لطفي لبيب، ومحمد جمعة وغيرهم، في رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.