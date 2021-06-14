صفحة أحمد فهمي على "فيسبوك" تتعرض للاختراق.. وهذا ما حدث لهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرض الصفحة الرسمية لزوجها الفنان أحمد فهمي، للاختراق من قِبل قراصنة.

وكتبت هنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هتنزل".

وبعدما كتبت هنا ذلك، تم تغيير صورة صفحتها واستبدالها بأخرى، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وهو نفس ما حدث أيضا على صفحة أحمد فهمي عبر "فيسبوك".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، وولاء الشريف وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

بينما آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن، لطفي لبيب، ومحمد جمعة وغيرهم، في رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

