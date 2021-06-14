فن ومشاهير

أول ظهور لـ علا غانم بعد غياب: رجعت بلدي عشان أظبط شعري (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

ظهرت الفنانة ، في مصر بشكل مفاجئ لأول مرة منذ سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيابها تماما عن الأضواء.

"علا" ظهرت في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، توجه خلاله الشكر له على مجهوده.

بينما كريم يصفف شعر علا غانم، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي وأحمد كرارة وأحمد بدير، ومسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال وهنا شيحة عام 2017، كما عُرض لها فيلم "خط الموت" مع الفنان أحمد صلاح حسني في 2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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