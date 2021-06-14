ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة ميرنا جميل، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ميرنا" في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل المسلسل الكوميدي "اللعبة 2" الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية منذ أشهر وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، مى كساب، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، ومن تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والي، وإخراج معتز التونى.