فن ومشاهير

محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه "كريم" بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده.

ونشر "محمد" صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب و بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال يا أرجل الرجال وأغلى الغاليين يا ابني البكري وأخويا الصغير يا سوبر مان من يومك".

وأضافنتىن: "ربنا يخليك ليا و يحفظك من كل شر ويفرح قلبك دايماً يا رب إن شاء الله ".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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