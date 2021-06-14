أكرم حسني يحتفل بطرح أغنيته الجديدة "لو كنت" في "نجوم إف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل النجم أكرم حسني، اليوم الاثنين، بطرح أغنيته الجديدة "لو كنت" والتي يقدمها مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وذلك من خلال ظهوره ضيفاً على برنامج "كلام في الزحمة" مع مروان قدري ويارا الجندي، الساعة الخامسة مساءً، على إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم TV".

وأعلن أكرم حسني لجمهوره عن موعد طرح الأغنية الجديدة في الساعة الخامسة مساءً، حيث تصدر اسم الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهشتاج وكانت البداية بعدما نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقة عليها: "لو كنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة".. بنفس الهاشتاج.

وقام عدد من نجوم الفن بمشاركة الهاشتاج "لو كنت" أبرزهم الفنانون، "أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد أمين، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أنور، سلمى أبوضيف، المطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين"، والمنتج كريم أبوذكري.

أغنية "لو كنت" من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "إحنا بتوع الأوزوريس"، وهو مسلسل إذاعي شاركه فيه الفنانة، "أيام عامر" وإن إذاعته شهر رمضان الماضي عبر إذاعة "نجوم إف.إم".