إدوارد وينتروب مديراً فنياً لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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ايلاف من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تعيين إدوارد وينتروب مديراً فنياً للمهرجان، وذلك في إطار استعداداته لإطلاق دورته الافتتاحية في شهر نوفمبر المقبل. ويعد وينتروب من الأسماء البارزة في مجال النقد السينمائي، وله تجربة إدارية مميزة في المهرجانات الدولية، حيث سبق له أن شغل منصب المدير الفني لتظاهرة "نصف شهر المخرجين" المرموقة التي تُقام سنوياً على هامش مهرجان كان السينمائي.

وعبّر إدوارد وينتروب عن فخره واعتزازه بمسؤوليته الجديدة في المهرجان والتي سيتولى على ضوئها مهمة قيادة دفة الفريق نحو تنظيم الدورة الافتتاحية للمهرجان، وقال: "هذا المهرجان هو احتفالية بكل جوانب السينما، من المواهب التي تبدع في تقديم القصص، إلى الخبراء الذين يحوّلون الأفكار إلى إبداعات تبهرنا على الشاشة الكبيرة، وحتى التغيرات المذهلة التي تشهدها السينما والمجتمعات". مُضيفاً: "السينما السعودية والعربية الجديدة هذه، هي سينما أكثر حيوية، ومليئة بالطاقة، هي سينما ترحّب وتحتفي بالمبدعين والمبدعات". مؤكداً بأن المهرجان سيكون الملتقى العربي لروّاد ومبدعي السينما، من المواهب الجديدة وأصحاب الخبرة "حيث يجتمعون ويتناقشون ويحتفلون معاً بنجاحاتهم، استعداداً لمستقبل سينمائي مبهر".

وتحمل مسيرة إدوارد وينتروب نجاحات في عدة مجالات تنتمي لعالم السينما بما فيها النقد والبرمجة وإدارة السينما والمهرجانات والاحتفاليات السينمائية، حيث شغل منصب رئيس لجنة دعم وتمويل تطوير مشاريع الأفلام الطويلة ضمن المركز الوطني للسينما في فرنسا، كما عمل مبرمجاً لقسم الأفلام العالمية في مهرجان بوردو الدولي للسينما المستقلة. وبين عامي 2012 و2018، شغل وينتروب منصب المدير الفني لتظاهرة "نصف شهر المخرجين"، وهي احتفالية سينمائية مستقلة تأسست عام 1969 من قبل رابطة المخرجين الفرنسيين، وتقام بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي العريق.

وفي ذات السياق، أعلن المهرجان أيضاً عن تعيين الكاتبة والمخرجة الحاصلة على جوائز فايزة أمبه مديرة للبرامج الخاصة، لتلتحق بفريق برنامج المهرجان الذي يضم خبراء ونقّاد من جميع أنحاء العالم، منهم الناقد السينمائي كليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي)، وأنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية)، ومحيي قاري (مدير البرنامج). إلى جانب كلٌ من مارتا بالاغا، وأليس خروبي، ولي سينغر، وكارمن تومسون، وبديع مسعد، وكيم يونغ-و الذين انضموا هذا العام كمستشارين للبرنامج.

كما تعود جولي بيرجرون إلى فريق المهرجان كمستشارة لسوق البحر الأحمر بعد أن شغلت منصب رئيسة السوق، وهي صاحب مسيرة مهنية حافلة كمديرة للبرامج السينمائية في سوق كان السينمائي، ومديرة لبرنامج "ڤينتانا سور" السوق السينمائية المتخصصة في أمريكا اللاتينية.

نوفمبر بداية المهرجان

ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي استعداداته للدورة الافتتاحية بقيادة فريق من الكوادر السعودية والدولية من أصحاب الخبرة في قطاع السينما، حيث تتولى شيفاني بانديا إدارة فريق المهرجان، وجمانة زاهد رئيسة لمعمل البحر الأحمر السينمائي الذي يشهد الآن دورته الثانية بعد أن أطلقته مؤسسة البحر الأحمر لاحتضان وتنمية المواهب السينمائية السعودية والعربية. كما يقود فريق سوق البحر الأحمر المخصص للموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات زين زيدان مديرة السوق، فيما يتولى إدارة فريق العمليات إبراهيم مدير رئيس الخدمات المشتركة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 11 إلى 20 نوفمبر 2021م في جدة البلد غربي المملكة العربية السعودية، حاملة شعار "تحوّلات" في تأكيد على قدرة السينما في إحداث تحوّلات إيجابية، وتعبيراً عن النهضة التي تشهدها السينما العربية والسعودية.

ومن المنتظر أن يكون المهرجان أكبر احتفالية سينمائية في العالم العربي، عطفاً على برنامجه لعام 2021م والذي سيقدّم 11 قسماً، ويضمّ أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية.

ويضمّ برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021 الأقسام التالية: "مسابقة البحر الأحمر" وهي مسابقة تعرض أعمالاً مبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة، سواء كانت روائية أو وثائقية، من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها دول العالم العربي. و"مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير" التي تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، وقسم "روائع العالم" الذي يضم إبداعات من جميع أنحاء العالم، لكبار المخرجين وألمع المواهب والنجوم، وقسم "روائع عربية" الذي يقدم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلاماً تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول.

كما سيقدم المهرجان قسماً خاصاً يحتفي بالسينما السعودية تحت عنوان "سينما سعودية جديدة" ويعرض أعمالاً روائية ووثائقية سعودية من مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر. إضافة إلى قسم "تجريب"

الذي سيعرض أعمالاً انطباعية، منفتحة وتجريبية تعكس حيوية وإبداع وأصالة الأصوات السعودية الجديدة، في رواية قصص جديدة، بأساليب جديد.

وفي قسم "اختيارات عالمية" يقدم المهرجان أهم ما قدّمته المهرجانات السينمائية هذا العام من أفلام أبهرت الجمهور والنقّاد، فيما يحتفي قسم "السينما التفاعلية" بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، سواء في طريقة العرض، أو قدرتها على التفاعل مع الجمهور. ويعرض قسم "كنوز البحر الأحمر" روائع السينما الكلاسيكية، وأفلام عالمية تركت بصمتها. وفي قسم "جيل جديد" تعرض القصص الساحرة لجيل ناشئ يافع، من عشاق السينما. أما في قسم "حلقات البحر الأحمر" فيتضمن العروض الأولى في المملكة لحلقة أو حلقتين من أهم الأعمال المسلسلة العالمية، سواء التلفزيونية أو المخصصة لمنصات الإنترنت.