شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حظ النجوم .. لماذا تفاءلت فاتن حمامة طوال حياتها برقم 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياتنا نتفاءل ببعض الأشياء ونشعر بالانقباض من أشياء أخرى، ونحب بعض الأرقام ونستبشر بها خاصة إذا ارتبطت بأحداث سعيدة فى حياتنا، وبنفس المنطق نكره أرقامًا معينة أو أشياء معينة إذا ارتبطت فى ذاكرتنا بأحداث سيئة.

وفى حياة نجوم الفن العديد من الأشياء والأرقام التى يتفاءلون بها، أو يتشاءمون منها وكان لنجوم الزمن العديد من الحكايات مع الأرقام وكان بعضهم يعتبر أرقامًا معينة مفتاح حظه وسبباً للتفاؤل.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً عن الأرقام فى حياة النجوم وسألت عدداً منهم عن تلك الأرقام التى يتفاءلون بها ويرون أنها تجلب لهم الحظ.

وكان من بين هؤلاء النجوم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى كشفت عن تفاؤلها برقم "14" واعتقادها بأنه يجلب لها الحظ.

وأوضحت فاتن حمامة أنها تفاءلت بهذا الرقم لأن أول يوم وقفت فيه أمام الكاميرا كان يوم 14، وبعد أن احتجبت لفترة لصغر سنها وعادت من جديد لتقف أمام الكاميرا كان ذلك أيضاً موافقاً يوم 14.

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها عندما يقترب يوم 14 من أى شهر تتفاءل وتستعد لاستقبال حدث سعيد كأنها تستعد للعيد وتستقبله بفرح وابتسامة لأنها تراه أسعد أيامها حيث تأتيها فيه الأخبار السعيدة.

وذكرت سيدة الشاشة العربية أنه خلال فترة زواجها من النجم العالمى عمر الشريف ذهبت معه مرة إلى ميدان سباق الخيل وأغراها عمر الشريف بالمراهنة على حصان مضمون انتقاه من بين كل الخيول المشاركة فى السباق لخبرته الكبيرة بالخيول ولكنها خسرت الرهان فى حين أنها ذهبت معه للسباق فى يوم يوافق يوم 14 فراهنت على حصان وكسبت مكسباً كبيراً، وبعده قررت ألا تراهن ابداً، مؤكدة أنها تعتبر أحلى أيام عمرها هو يوم وليلة 14.