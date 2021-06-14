شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم فى أغرب تصريح بعد عودتها: رجعت بلدى بعد 4 سنين علشان أظبط شعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة علا غانم اليوم الإثنين لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، وقالت: "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى".

وشاركت علا غانم فى فيلم "الفندق" مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.



علا غانم

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها في أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.

أما فى عام 2016 فشاركت علا غانم فى 6 أعمال فنية هى مسلسل "السبع بنات" مع إيمان العاصى وفريال يوسف وريم البارودى وتارة عماد ومحمد نجاتى وإخراج محمد النقلى، و"مملكة يوسف المغربى" مع مصطفى فهمى ومنذر رياحنة وأنوشكا وإخراج عادل الأعصر، والجزء الثالث من "سلسال الدم" مع عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج مصطفى الشال، ومسلسل "ابو البنات" مع مصطفى شعبان وإخراج رؤوف عبد العزيز ومسلسل "الخروج" مع ظافر العابدين وشريف سلامة" اضافة إلى فيلم "عمود فقرى" مع وائل علاء وبيومى فؤاد وايناس النجار وإخراج ابرام نشأت.