شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني لوالدتها بذكرى عيد ميلادها: أول مره هقولك عيدك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة خاصة لروح والدتها الراحلة بمناسبة ذكرى ميلادها الذى يحل اليوم 17 يونيو من كل عام، حيث عبرت عن افتقادها لوالدتها التى رحلت عن عالمنا مطلع شهر مارس الماضى.



والدته رضوى الشربينى

ونشرت رضوي الشربيني عبر حسابها على انستجرام، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، و علقت عليها: زى النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انتى يا اجدع و احن و اطيب أم فىً الدنيا…زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك…و النهارده لى أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك".

وكانت قد وجهت رضوى الشربيني رسالة مؤثرة لوالدتها في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى".

وتابعت: "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

وتوفيت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، وحينها أعلنت رضوى، وفاة والدتها بكتابة تدوينه قالت فيها، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".