شكرا لقرائتكم خبر عن جيفارا فى السينما العالمية ما بين عمر الشريف وبينيشيو ديل تورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المؤثرون في العالم قلة ومن بين 100 شخص كانوا الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين كان المناضل الأرجنتيني تشي جيفارا أحد أهم وأشهر الوجوه الثورية والسياسية، والذي تحول إلى أيقونة للنضال السياسي والإنساني، وأثرت أفكاره وحياته المعقدة والملهمة في عالم الفن والموضة والسينما، ولا تزال شخصية جيفارا التاريخية ملهمة.

وفي مثل هذا اليوم 14 يونيو عام 1928 ولد هذا المناضل، والسينما العالمية لم تترك حياته ومسيرته ولم يتجاهل صناع السينما في كل العالم هذا الرجل المؤثر فقدمت شخصيته ومسيرته في أكثر من عمل سينمائي، فبعد عامين من إعدامه لعب دوره الممثل المصري العالمي عمر الشريف عام 1969 مع المخرج ريتشارد فلايشر، وبرغم الانتقادات الكثيرة الموجهة للفيلم إلا أن عمر الشريف نجح في تجسيد الشخصية ونال من خلالها إرشادات نقدية كثيرة.

وفي عام 2004 قدم فيلم بعنوان "يوميات الدراجة النارية"، ولعب دوره وهو في العشرينيات من عمره الممثل المكسيكي جايل جارسيا برنال (Geal Garcia Bernal) استنادا إلى مذكرات تشي الشخصية ، ويروي الفيلم قصة رحلة بطول 8000 ميل بالدراجة النارية من الأرجنتين حتى بيرو، قام بها غيفارا مع صديقه ألبريتو غرانادا عام 1952،

وقدم فيلم وثائقي هولندي، عام 2006، أي بعد مدة طويلة من موت تشي غيفارا، ليظهر كيف استحوذ تشي على مخيلة السينما العالمية. على عكس الأفلام الأخرى لا يتناول الفيلم قصة حياته، بل موته، حيث تم قطع يد غيفارا عن جسمه بعد وفاته لأغراض تتعلق بتحديد الهوية، ثم فقدت اليد بعد ذلك. يحاول الفيلم تتبع مكان اليد ومعرفة موقعها وكان اسم هذا الفيلم " يد تشي جيفارا"



جيفارا

وقدم فيلم وثائقي أسباني بعنوان "تشي..الارتفاع والسقوط 2007" من إخراج المخرج الأرجنتيني إدواردو مونتس برادلي، وقد صوّر بالكامل في كوبا عن الوقت الذي تم فيه نقل رفات تشي غيفارا من بوليفيا إلى سانتا كلارا مكان دفنه الأخير ، وسعى صناع الفيلم إلى التعرف على حياة تشي الحقيقية بدلا من تخيلها عن طريق تضمين لقطات أرشيفية حقيقية لنقل رفات جيفارا، بالإضافة إلى شهادات رفقاء السلاح والأصدقاء المقربين من جيفارا، ومنهم ألبرتو غرانادا وثلاثة من أعضاء الحرس الشخصي له، الذين حكوا ذكرياتهم معه، الأمر الذي يشبه تحويل التاريخ الشفهي إلى تاريخ موثق بدلا من ضياعه بموت أصحاب الحكايات.

وفي عام 2008 قدم فيلم "تشي" أخرجه ستيفن سودربرغ ثم قدم جزء ثاني منه ، وفاز هذا الفيلم بالعديد من الجوائز، وصور بأسلوب سينمائي نابض بالحياة وجسد شخصية جيفارا الممثل العالمي Benicio Del Toro واستطاع أن يقدمه ببراعة شديدة وحرفية كبيرة جدا .