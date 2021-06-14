شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا 25 يونيو فى جدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم المصري محمد حماقي يوم 25 يونيو الجاري حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، وفي سياق متصل أعلن حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد بعد عدة تأجيلات فى شهر يوليوالمقبل دون أن يكشف عن تفاصيله، وستكون هذه الأغنية ضمن أغانى الألبوم.

ومن المقرر أن يقدم حماقي بالحفل باقة من أشهر أغانيه ومنها "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة".

من أخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء دينى بعنوان "ياللى عالم بينا"، والذى طرحه عبر قناته على يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء:

يا ربى ياللى عالم بينا.. من المحنة دى عدينا

يا رب وثبتنا وقوينا.. آمين يا ربى نجينا

يا رب وهوّن ع اللى ضاق حاله

وع اللى الدنيا دى بترمى حمولها عليه

يا رب استر.. يا رب الطف.. دعا من قلبنا قلناه.