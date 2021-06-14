شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تطرح أحدث كليباتها "أحلى كلام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة الذى يحمل إسم "أحلى الكلام"، وذلك علي موقع يوتيوب، وهى من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري، وقد تم تصويره في عدد من البلاتوهات واللوكيشانات الداخلية.

وانتهت مايا دياب مؤخرا من تصوير كليب جديد على طريقة الديو مع المطرب الشعبى محمود الليثى يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى وإنتاج حمدى بدر، وتحمل طابع البهجة والفرح.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.