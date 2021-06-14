شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحتفل بطرح أغنيته الجديدة "لو كنت" في "نجوم أف.إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أكرم حسنى، اليوم الإثنين، بطرح أغنيته الجديدة "لو كنت" والتى يقدمها مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وذلك من خلال ظهوره ضيفًا علي برنامج "كلام في الزحمة" مع مروان قدرى ويارا الجندي، الساعة الخامسة مساءً، على إذاعة "نجوم أف.إم" .

وأعلن أكرم حسني لجمهوره عن موعد طرح الأغنية الجديدة في الساعة الخامسة مساءً، حيث تصدر اسم الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهشتاج وكانت البداية بعدما نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: "لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة".. بنفس الهاشتاج.

وقام عدد من نجوم الفن بمشاركة الهاشتاج "لوكنت" أبرزهم: الفنانين أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.

اغنية "لو كنت" من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "إحنا بتوع الاوزوريس" وهو مسلسل إذاعي شاركه فيه الفنانة أيام عامر وان إذاعته شهر رمضان الماضي عبر إذاعة "نجوم أف.إم".