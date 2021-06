شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تضيء شاشات مهرجان Tribeca يجب مشاهدتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مهرجان Tribeca مع العروض الأولى له ومزيج مثير من الإنتاجات، بعد توقف ناتج عن جائحة فيروس كورونا، حيث انطلقت فعاليات المهرجان بعروض يومية منذ بداية الأسبوع الماضى والتى تستمر حتى يوم 20 من شهر يونيو الجاري، وفي هذا السياق نقدم من خلال هذا التقرير عرض لـ 6 أفلام يمكن مشاهدتها من قبل رواد المهرجان ومحبي السينمال العالمية، وهذه الأفلام هى:

1- 12 Mighty Orphans

المخرج: تي روبرتس

الممثلون: لوك ويلسون ، فينسا شو ، مارتن شين ، روبرت دوفال ، واين نايت ، جيك أوستن ووكر

وتدور أحداث الفيلم حول مدرب كرة قدم مخلص يعمل في المدرسة الثانوية، ويدرب فريقًا ضعيفًا من الأيتام، ويقودهم إلى بطولة الولاية خلال فترة الكساد الكبير، ويلهم أمة محطمة اثناء تحقيق النجاح بفريقه.

2- All My Friends Hate Me

المخرج: أندرو جاينورد

الممثلون: توم ستورتون ، تشارلي كلايف ، جورجينا كامبل ، جوشوا ماكغواير ، أنتونيا كلارك

وتدور قصة الفيلم حول طاقم يعمل في احدي الكليات يجتمعون للاحتفال بعيد ميلاد في مزرعة ريفية ، لكن عطلة نهاية الأسبوع سرعان ما تخرج عن القضبان.

وكلا من المخرج وطاقم العمل في الفيلم غير معروفين إلى حد كبير للجمهور الأمريكي، لكن هذا قد يتغير عندما يبدأ عرض الفيلم في تريبيكا.



All My Friends Hate Me

3- The Kids

المخرج: إيدي مارتن

وتدور أحداث الفيلم حول أطفال الشوارع الواقعيين الذين شكلوا فريق التمثيل، قصتهم تحولت الي شهرة مفاجئة لم يكن احد يتوقعها.

4- India Sweets and Spices

المخرج: جيتا مالك

الممثلون: صوفيا علي ، مانيشا كويرالا ، عادل حسين ، ديبتي جوبتا ، ريش شاه

وتدرو قصة الفيلم حول علياء فبعد الانتهاء من عامها الأول في الكلية ، عادت إلى موطنها في نيوجيرسي لقضاء الصيف مع عائلتها الأمريكية الهندية الثرية، لكن حياتها المثالية في الصور ليست كما تبدو، حيث كشفت بعض أسرار الأسرة سرعان ما يظهرشكوك حول تربيتها وامتيازها الطبقي، وساعدها في رحلتها الاستكشافية قصة حب ويعتبر "India Sweets and Spices" واحدة من أكثر عناوين المبيعات رواجًا في Tribeca لهذا العام ومن المفترض أن حصل على واحدة من أكبر صفقات المهرجان.

5- No Sudden Move

المخرج: ستيفن سودربيرج

الممثلون: دون تشيدل ، بينيشيو ديل تورو ، ديفيد هاربور ، جون هام ، بريندان فريزر ، كيران كولكين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق، يجتمع مجموعة من المجرمين في ظروف غامضة، ويتعين عليهم العمل معًا للكشف عما يحدث بالفعل عندما تسير مهماتهم البسيطة تسير بشكل خاطئ تمامًا.



No Sudden Move

6- The Novice

المخرج: لورين هادواي

الممثلون: إيزابيل فورمان ، إيمي فورسيث ، ديلون كيت دروموند ، جوناثان شيري ، شارلوت أوبين

تدور أحداث الفيلم في عالم التجديف الجماعي التنافسي، ويلقي فيلم الإثارة النفسي المستوحى من تجارب المخرجة لورين هاداواي ، نظرة تقشعر لها الأبدان على طالبة جامعية تصبح مهووسة بالوصول إلى أعلى قارب في فريق التجديف في كليتها.