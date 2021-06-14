شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان فوكس وماشين جان ينتقلان لقصر أشبه بنادٍ رياضى إيجاره 30 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى ماشين جان وميجان فوكس يحاولان الاستمتاع بكل لحظة في حياتهما ولا يبخلان علي نفسها بإنفاق أية أموال مقابل البقاء معًا في أفضل الأماكن الممكنة، فوفقًا لموقع ديلى ميل خلال تقرير أخير لصحيفة The Post أكد فيه أن الثنائى انتقلا حاليًا للعيش داخل قصر قاما باستئجاره مقابل 30 ألف دولار شهريًا.



ميجان فوكس مع ماشين جان

ويعتبر هذا القصر من أفخم القصور الذى يتواجد فيها مشاهير حول العالم، ويعد بمثابة منتجع صحي أو نادٍ رياضى كبير، فبعيدًا عن أنه مكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات ، تم تصميمهم على أعلي مستوي منذ أن تم بناؤه حديثًا في أبريل الماضى، فإن القصر به ملعب كرة سلة، وحمام سباحة كبير بالإضافة إلى صالة جيم وملعب تنس آخر حتي يتسني للنجمين ممارسة كافة هوايتهما بالشكل الأمثل.



قصر ميجان فوكس وماشين جان

من ناحية أخرى احتفلت النجمة الشهيرة ميجان فوكس فى الشهر الماضى وتحديداً يوم الـ16 من مايو بعيد ميلادها الـ35، حيث تعد ميجان فوكس واحدة من أشهر نجمات هوليود بفضل جمالها الذى أكسبها شعبية كبيرة، إلا أن عيد ميلادها السابق هو الأول لها مع ماشين جان مطرب الراب الشهير الذى ارتبط بها فور انفصالها خلال العام الماضى 2020 بعد سنوات من الزواج.

وانفصلت ميجان فوكس عن براين أوستن بعد مرور 10 سنوات على علاقتهما معًا، حيث شكلت معه ثنائى ناجح قبل أن تطلب الطلاق منه وفقاً لعدد من التقارير الأجنبية الأخيرة.