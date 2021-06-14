شكرا لقرائتكم خبر عن صور جينفر لوبيز وبن أفليك يعودان إلى لوس أنجلوس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة جنيفر لوبيز أثناء عودتها إلي لوس أنجلوس وذلك بعدما أمضت فترة في ميامي، حيث رصدت المصورين النجمة البالغة من العمر 51عامًا وهي تصل إلي منزلها، فيما شوهد بن أفليك حبيبها وهو يقود دراجته النارية إلى منزلها.

بن أفليك وجنيفر لوبيز، يعيشان لحظات سعيدة من عمرهما، خاصة وأن أفليك يولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتهما سويا رغم الانشغال لكنه يكيف مواعيده بشكل يتناسب مع علاقته بلوبيز، وهو ما اعجبها بشكل كبير ليخطف قلبها من جديد.

وكان عدد من المواقع الإخبارية ذكر أن أفليك لا يزال يحتفظ بساعة فضية كان يرتديها في الوقت الذي كانا حبيبين قبل انفصالهما وعودتهما مرة أخرى، وعاد مرة أخرى لارتدائها في الوقت الحالي بعدما جمعهما القدر من جديد.

وظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بصور جديدة مع حبيبها السابق بن أفليك، خلال قضاء عطلتهما في ميامي، هو ما أكد عودتهما لبعض مرة أخرى منذ انفصالهما رسميا عام 2004، وذلك بعد انفصال لوبيز عن صديقها أليكس رودريجز، أبريل الماضي.

والتقطت عدسات المصورين أول لقطات واضحة تجمعهما معا في ميامي، وبدت عليهما السعادة، حيث ظهرت جينفير لوبيز في الصور ولديها ابتسامة كبيرة على وجهها بينما يقف أفليك خلفها.

وبدأت علاقة لوبيز وأفليك في عام 2002، واشتركا معا في أفلام Jersey Girl و Gigli، و قاموا بتأجيل زفافهم لعام 2003، ثم انفصلوا رسميًا بحلول يناير 2004.