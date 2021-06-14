شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز في عيد ميلاد شقيقه كريم: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر مان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث نشر صورة له وهو صغير ويرتدي ملابس شخصية سوبر مان، ونشر صورا أخري لهما وتمني لشقيقه حياة سعيد، ولم ينس أن يطلب من متابعيه الدعاء لوالده الراحل النجم محمود عبد العزيز.



محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه



محمد وكريم محمود عبد العزيز

وعلق محمد علي صوره مع شقيقه بمناسبة عيد ميلاده بـ " كل سنه و انت طيب و بخير و فى احسن صحه و احسن حال يا ارجل الرجال و اغلى الغاليين يا ابنى البكرى و اخويا الصغير يا سوبر مان من يومك..ربنا يخليك ليا و يحفظك من كل شر و يفرح قلبك دايماً يا رب ان شاء الله (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).

وكان قد بدأ المخرج ماندو العدل تحضيرات فيلمه الجديد شكوكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، العمل من تأليف إبراهيم عيسى، ويجرى مخرج العمل حاليا ترشيح الفنانين المشاركين بالإتفاق مع الجهة المنتجة، حيث سيتم الإعلان عنهم عقب التعاقد، والفيلم يعد العمل الثاني الذي يجمع إبراهيم عيسي وماندو العدل .

وعلي جانب اخر شارك كريم محمود عبد العزيز في فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويقوم ببطولة الفيلم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.