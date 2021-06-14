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آن هاثاواى تلقى حتفها فى شوارع نيويورك ضمن أحداث مسلسل WeCrashed.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية آن هاثاواى، بملابس شخصيتها في سلسلة الدراما المحدودة الجديدة، WeCrashed، حيث كانت تصور بعض المشاهد في مدينة نيويورك، وبدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا غير معروفة تقريبًا بسبب ملابس الشخصية حيث تزينت بباروكة شعر مستعار أشقر فاتح، فيما وضعت مجموعة كبيرة من الجروح المزيفة على وجهها ورقبتها أثناء تصويرها مشهد أكشن في الشارع، حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Braced for impact: Hathaway was dressed in an eye-catching leopard print coat that covered up much of her frame

 

Spotted: Anne Hathaway was spotted getting into character on set of the upcoming AppleTV+ mini series WeCrashed in NYC

وشوهدت هاثاواي مستلقية على ظهرها أعلى سيارة سوداء محطمة وعيناها مغلقتان والجروح المزيفة واضحة على وجهها، مما يشير إلى أنها سقطت بقوة من أعلى حتى وفاتها، وذلك ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل.

Intense: The actress, 38, looked nearly unrecognizable in a bright blonde wig and a slew of faux wounds on her face and neck as she filmed an intense scene on the street

وارتدت هاثاواى معطفًا بطبعة جلد الفهد يغطي غالبية الجزء العلوي من جسدها، وقامت ممثلة Get Smart بإقران لباسها الخارجي مع تنورة حمراء بنفس الطباعة وبلوزة مطرزة كاشفة.

Getting serious: Development on WeCrashed first began last February when its co-creator signed a multi-year deal with Apple

يأتى هذا فيما صور الممثل العالمي جاريد ليتو، مؤخرا، عدد من المشاهد مع آن هاثاوى، حيث يجسد جاريد ليتو خلال العمل دور الرئيس التنفيذي لشركة WeWork وهو آدم نيومان، ووفقًا لموقع Variety، يحاول النجمان الانتهاء من تصوير مشاهدهما بأقصى سرعة، حيث ينشغل الأول بأعمال أخرى بجانب المسلسل، والتي تلعب فيه آن هاثاوي دور زوجته التي تحمل اسم ريبيكا.

جاريد ليتو وآن هاثاوى

جاريد ليتو وآن هاثاوى

كما أكد موقع Variety أن النجمين اللذان يتواجدا حالياً في مدينة نيويورك، انتهيا من تصوير مشاهدهما في استراليا الشهر الماضى، وبالتالي ينشغلا حالياً على انهاء مشاهدهما بـ نيويورك.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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