شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تلقى حتفها فى شوارع نيويورك ضمن أحداث مسلسل WeCrashed.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية آن هاثاواى، بملابس شخصيتها في سلسلة الدراما المحدودة الجديدة، WeCrashed، حيث كانت تصور بعض المشاهد في مدينة نيويورك، وبدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا غير معروفة تقريبًا بسبب ملابس الشخصية حيث تزينت بباروكة شعر مستعار أشقر فاتح، فيما وضعت مجموعة كبيرة من الجروح المزيفة على وجهها ورقبتها أثناء تصويرها مشهد أكشن في الشارع، حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت هاثاواي مستلقية على ظهرها أعلى سيارة سوداء محطمة وعيناها مغلقتان والجروح المزيفة واضحة على وجهها، مما يشير إلى أنها سقطت بقوة من أعلى حتى وفاتها، وذلك ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل.

وارتدت هاثاواى معطفًا بطبعة جلد الفهد يغطي غالبية الجزء العلوي من جسدها، وقامت ممثلة Get Smart بإقران لباسها الخارجي مع تنورة حمراء بنفس الطباعة وبلوزة مطرزة كاشفة.

يأتى هذا فيما صور الممثل العالمي جاريد ليتو، مؤخرا، عدد من المشاهد مع آن هاثاوى، حيث يجسد جاريد ليتو خلال العمل دور الرئيس التنفيذي لشركة WeWork وهو آدم نيومان، ووفقًا لموقع Variety، يحاول النجمان الانتهاء من تصوير مشاهدهما بأقصى سرعة، حيث ينشغل الأول بأعمال أخرى بجانب المسلسل، والتي تلعب فيه آن هاثاوي دور زوجته التي تحمل اسم ريبيكا.

جاريد ليتو وآن هاثاوى

كما أكد موقع Variety أن النجمين اللذان يتواجدا حالياً في مدينة نيويورك، انتهيا من تصوير مشاهدهما في استراليا الشهر الماضى، وبالتالي ينشغلا حالياً على انهاء مشاهدهما بـ نيويورك.