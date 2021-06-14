شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى يعيّن إدوارد وينتروب مديرًا فنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تعيين إدوارد وينتروب مديرًا فنيًا للمهرجان، وذلك في إطار استعداداته لإطلاق دورته الافتتاحية في شهر نوفمبر المقبل. ويعد وينتروب من الأسماء البارزة في مجال النقد السينمائي، وله تجربة إدارية مميزة في المهرجانات الدولية، حيث سبق له أن شغل منصب المدير الفني لاحتفالية "نصف شهر المخرجين" التي تُقام سنويًا على هامش مهرجان كان السينمائي.

وفي ذات السياق، أعلن المهرجان أيضًا عن تعيين الكاتبة والمخرجة الحاصلة على جوائز فايزة أمبه مديرة للبرامج الخاصة، لتلتحق بفريق برنامج المهرجان الذي يضم خبراء ونقّاد من جميع أنحاء العالم، منهم الناقد السينمائي كليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي)، وأنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية)، ومحيي قاري (مدير البرنامج)، إلى جانب كلٌ من مارتا بالاغا، وأليس خروبي، ولي سينغر، وكارمن تومسون، وبديع مسعد، وكيم يونغ-و الذين انضموا هذا العام كمستشارين للبرنامج.

كما تعود جولي بيرجرون إلى فريق المهرجان كمستشارة لسوق البحر الأحمر بعد أن شغلت منصب رئيسة السوق، وهي صاحب مسيرة مهنية حافلة كمديرة للبرامج السينمائية في سوق كان السينمائي، ومديرة لبرنامج "ڤينتانا سور" السوق السينمائية المتخصصة في أمريكا اللاتينية.

ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي استعداداته للدورة الافتتاحية بقيادة فريق من الكوادر السعودية والدولية من أصحاب الخبرة في قطاع السينما، حيث تتولى شيفاني بانديا إدارة فريق المهرجان، وجمانة زاهد رئيسة لمعمل البحر الأحمر السينمائي الذي يشهد الآن دورته الثانية بعد أن أطلقته مؤسسة البحر الأحمر لاحتضان وتنمية المواهب السينمائية السعودية والعربية. كما يقود فريق سوق البحر الأحمر المخصص للموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات زين زيدان مديرة السوق، فيما يتولى إدارة فريق العمليات إبراهيم مدير رئيس الخدمات المشتركة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 11 إلى 20 نوفمبر 2021م في جدة البلد غربي المملكة العربية السعودية، حاملة شعار "تحوّلات" في تأكيد على قدرة السينما في إحداث تحوّلات إيجابية، وتعبيراً عن النهضة التي تشهدها السينما العربية والسعودية.