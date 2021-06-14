شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يستأنف تصوير "جارة القمر" على الإسماعيلية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف منذ أيام قليلة الفنان كريم فهمى تصوير فيلمه "جارة القمر" بإحدى فيلات طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، خاصة بعدما أطمأن على طرح فيلمه "ديدو"، الذى يعرض حاليًا بالسينمات.

ويجسد كريم فهمى ضمن أحداث الفيلم دور روائى مثقف، وتنشأ بينه وبين ياسمين رئيس قصة حب خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، والفيلم إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمى ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد مالك.

يذكر أن الفنان كريم فهمى يعرض له حاليًا بدور العرض فيلم"ديدو" ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع