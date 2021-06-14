شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يزيل الستار عن كواليس "فورمته" لـ Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفيلم المنتظر Thor: Love and Thunder، سيشهد ظهورا مختلفا للنجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد أن شارك منذ قليل بمقطع فيديو من كواليس اعداد فورمته التي سيظهر بها في الفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة القادمة.

وظهر هيمسوورث في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يخوض التدريبات الخاصة بشخصيته المقبلة والتي قضا معظم اوقاتها داخل منزله، حيث كتب " كنت محظوظًا بما يكفي لقضاء فترة طويلة في المنزل لتجربة العديد من أساليب التغذية والتدريب ، لبناء أقوى نسخة من نفسي والشخصية حتى الآن"، مؤكداً على اتجاهه خلال الفترة المقبلة لتصميم برامج خاصة بالتدريبات لمنح خبرته التي اكتسبها خلال التدريبات للجميع.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انتهاء عملية تصوير فيلم Thor: Love and Thunder، بعد عدة أشهر شهدت الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية.

ووفقًا لتقرير عبر صحيفة فارايتي، فإن القائمين على فيلم Thor: Love and Thunder، أعلنوا نهاية تصوير الفيلم، بدون الإفصاح عن الموعد المحدد لعرض الفيلم في صالات السينما العالمية.



فورمة هيمسوورث الجديدى



كريس هيمسوورث فى التدريبات



هيمسوورث فى الفورمة الجديدة

وكانت عدة تقارير قد كشفت مؤخرًا عن انضمام الممثل العالمى راسل كرو إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبًا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.