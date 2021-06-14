شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما ينتهى من تسجيل أحدث أغانيهم بمشاركة عزيز الشافعى وتوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق واما من تسجيل أحدث أغانيهم، والتي يستعدون من أجل طرحها قريبًا حيث تعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ومن المفترض طرح الأغنية سينجل فى الفترة المقبلة، وتعد الأغنية بمثابة الأولى التي تجمع ما بين فريق واما والشاعر والملحن عزيز الشافعي

وتعتبر الأغنية بمثابة عودة لأغاني واما من جديد بعدما نجحوا فى آخر ألبوم لهم معًا حيث تم طرحه عام 2019، وحمل اسم "الصيف ابتدي"، وقد حقق الألبوم وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.



فريق واما بعد الانتهاء من الأغنية الجديدة

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعه وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.

ويقول أول مطلع من الأغنية:أحلى انتى وانتى احلى .. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كدا ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا اه عملنا كله من مجهودنا ومالنا".



شامي مع توما

من ناحية أخرى أيضاً شهد شهر رمضان الماضى مشاركة فريق واما لأول مرة في مسلسل إذاعى، وذلك على محطة اذاعة نجوم إف إم، حيث حمل اسم "دايرة الشك" وهو من بطولة أعضاء الفريق بالكامل وهم محمد نور وأحمد فهمى وأحمد الشامى ونادر حمدى ومن تأليف مصطفى شهيب .