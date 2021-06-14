شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على التطعيم والتباعد والكمامة شروط دخول حفل إليسا ووائل كفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الجهة المنظمة لحفل نجمي لبنان إليسا وائل كفوري شروطا لحضور الحفل والذي يقام يوم الخميس المقبل، حيث يشترط أن يكون الحاضر من المحصنين الحاصلين علي اللقاح ضد فيروس كورونا، إضافة إلي الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والخضوع لجهاز قياس درجة الحرارة، وذلك للحفاظ علي صحة جمهور الحفل من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل روجت إليسا للحفل وعبرت عن مدى اشتياقها لعودة الحياة لطبيعتها وتقديم الحفلات الغنائية خاصة في ظل فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

كما تستعد النجمة اللبنانية اليسا لإحياء حفل غنائي فى مدينة أربيل بالعراق، وذلك يوم 25 من شهر يونيو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول في موسم الصيف.

وكان من المقرر أن يقام هذا الحفل العام الماضى وتحديدًا فى يوم 20 من شهر مارس لعام 2020، ولكن الجهة التنظيمية قررت تأجيلها بسبب فيروس كورونا الذى تم اكتشافه وقتها وتم منع كل الحفلات في كل الدول لمنع التجمعات في محاولة للتصدى لتفشى هذا الوباء.

وطرحت اليسا، فى شهر ديسمبر الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق اليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

يذكر أن آخر البومات النجمة اليسا، هو البوم "صاحبة رأى" والتي طرحته في شهر أغطسس الماضى، وضم 18 أغنية، من بينهم، "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها في وقت سابق.