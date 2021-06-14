شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس فى جوائز النقاد للأفلام العربية 2021 بفيلم "عاش يا كابتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2020، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم دولية تتكون من 160 ناقداً من 63 دولة يشاهدون الأفلام العربية على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي (من 6 إلى 17 يوليو).

وتقول ديبورا يانج مدير جوائز النقاد "السنة الماضية لم تكن سهلة على الجميع، وبالرغم من ذلك، حافظت السينما العربية على مستوى رفيع للأفلام الروائية والوثائقية، جعل كل الأعمال المرشحة لجوائز النقاد للأفلام العربية، تستحق الحصول عليها. أوجه تهنئتي للجميع وأشكر النقاد أعضاء لجنة التحكيم على مشاركتهم معنا في الفعاليات".

وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

عاش يا كابتن | إخراج: مي زايد | مصر

في زاوية أمي | إخراج: أسماء المدير | المغرب

قبل زحف الظلام | إخراج: علي الصافي | المغرب

أفضل ممثلة

هيام عباس | غزة مونامور | فلسطين

خنساء بطمة | زنقة كونطاكت | المغرب

زوي أدجاني | سيجار العسل | الجزائر

أفضل ممثل

علي سليمان | 200 متر | فلسطين

سليم ضو | غزة مونامور | فلسطين

طارق يعقوب | مفاتيح مكسورة | لبنان

أفضل سيناريو

أمين نايفة | 200 متر | فلسطين

عرب وطرزان ناصر | غزة مونامور | فلسطين

كوثر بن هنية | الرجل الذي باع ظهره | تونس

أفضل مخرج

أمين نايفة | 200 متر | فلسطين

عرب وطرزان ناصر | غزة مونامور | فلسطين

كوثر بن هنية | الرجل الذي باع ظهره | تونس

أفضل فيلم روائي

200 متر | إخراج: أمين نايفة | فلسطين

غزة مونامور | إخراج: عرب وطرزان ناصر | فلسطين

زنقة كونطاكت | إخراج: إسماعيل العراقي | المغرب

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 160 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 63 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2020، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).