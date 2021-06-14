شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر إقامتها في الفترة من 16 حتي 22 يونيو الجارى بإعداد مجموعة من الكتب عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية وقام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

الكتب هي "تاريخ السينما المصرية" والذي قام بتأليفه الكاتب والناقد محمود قاسم وكتاب "كمال رمزي صاحب الرؤية" والذي قام بتأليفه حسين عبد اللطيف، وكتاب "السينما الوثائقية.. النوع الفيلمي.. سقوط الحدود والقيود" والذي قام بتأليفه كل من أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي.

وتضم المجموعة كتاب "سينما الواقع.. إطلالة على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة" وقام بتأليفه الناقد والمخرج صلاح هاشم، وكتاب "أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين" وقام بتأليفه المخرج الكبير هاشم النحاس وكتاب يوسف أدريس بين الأدب والسينما وقام بتأليفه السيناريست الكبير عاطف بشاي، وأخيرWا كتاب "وجوه الحقيقة إتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية" والذي قامت بتأليفة الناقدة صفاء الليثي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمi المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي و تقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.