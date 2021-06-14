شكرا لقرائتكم خبر عن الوداع الحقيقى تقبيل جبين ميت.. إيمى سمير غانم تتذكر والدها بكلمات حزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم، والدها الراحل بكلمات مؤثرة؛ نشرتها عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام، لتؤكد افتقادها الشديد له وشعورها بالحزن.

وكتبت إيمي عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع إنستجرام: "الوداع الحقيقى هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله.. في جنة الفردوس رحم الله كل عزيز غادر الدنيا وترك خلفه قلوبًا تحترق شوقًا لرؤيته.. رحم الله أرواحًا كان وجودها بالدنيا جميلاً.. رحم الله أشخاصًا أتعبنا رحيلهم.. اللهم ارحم من هم تحت الثري نائمون اللهم اجعل القبور باردة عليهم اللهم اغفرلهم وأكرم نزلهم".



ايمى سمير غانم

يأتى هذا فيما حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على زيارة قبر والدها الجمعة الماضية فى الأسبوع الثالث بعد وفاته، والتزمت للمرة الثالثة خلال زيارتها قبر والدها بعدم ارتداء الملابس السوداء، نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وبسبب حالتها الصحية الحرجة.

وكانت قد حرصت على زيارة والدها الراحل الفنان سمير غانم، كما اعتدنا منهم منذ وفاته بكل يوم جمعة، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.